Пензенцы узнали, как будут ходить пригородные поезда во время мартовских праздников

С 7 по 11 марта график движения пригородных поездов в Сурском крае изменится. В связи с празднованием Международного женского дня движение поездов в Пензенской области будет следующее: 7 марта – поезда будут ходить по рабочему расписанию пятницы; 8 и 9 марта – поезда будут следовать по графику субботы; 10 марта – движение поездов будет происходить по расписанию воскресенья; 11 марта – поезда вернутся к обычному графику движения.