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Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов, сообщили власти

Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов, сообщили власти

В Херсонском порту остаются на рейде 12 иностранных судов, они не могут выйти в Черное море из-за заблокированного украинскими военными лимана, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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