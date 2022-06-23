Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов, сообщили власти

В Херсонском порту остаются на рейде 12 иностранных судов, они не могут выйти в Черное море из-за заблокированного украинскими военными лимана, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
В Херсонском порту остаются на рейде 12 иностранных судов, они не могут выйти в Черное море из-за заблокированного украинскими военными лимана, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
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