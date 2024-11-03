Названы способы снизить уровень холестерина в крови

Нутрициолог Меркулова посоветовала исключить сахар, чтобы снизить холестерин Холестерин — это небольшая жироподобная молекула, которая входит в состав мембраны всех клеток организма, рассказала нутрициолог, эксперт ГУУ Ирина Меркулова.
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