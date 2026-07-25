На ВДНХ пройдет фестиваль «Моспитомец» с животными из приютов

Московские власти сообщили о проведении фестиваля «Моспитомец», запланированного на 26 июля на ВДНХ. В мероприятии примут участие более 40 собак и кошек из городских приютов, готовых обрести новых владельцев.
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