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Закон, порядок, государство

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В Республике Марий Эл школьники и студенты принимают участие в акции «Студенческий десант»

В Республике Марий Эл школьники и студенты принимают участие в акции «Студенческий десант»

Более 100 студентов республиканских учебных заведений системы профессионального образования стали участниками учебных сборов по приобретению навыков боевой подготовки на базе республиканского Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в посёлке Куяр Медведевского района.

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