Воздвижение Креста Господня 27 сентября: традиции, что можно и нельзя делать

В среду, 27 сентября, православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господня.В сентябре православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господня - один из самых важных в календаре, так называемых двунадесятых праздников.
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