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Районная неделя

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Выставка детских рисунков «Палитра октября» открылась в Войковском

Выставка детских рисунков «Палитра октября» открылась в Войковском

В Культурном центре «Гармония» начала работу выставка детского рисунка «Палитра октября». В экспозицию вошли работы воспитанников творческих студий центра в возрасте от четырех до двенадцати лет.

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