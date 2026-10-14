Москва заняла пятую строчку в рейтинге из 85 российских регионов по расчетной доступности говядины. На среднюю начисленную заработная плата жители столицы теоретически могут купить 212,2 килограмма мяса.
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