Державинский университет принял участие в Саммите Россия - Африка

В состав делегации Державинского университета вошли ректор Павел Моисеев, проректор по международной деятельности Елена Зуева и почетный член Ассоциации иностранных выпускников университета, выпускница 2018 года Инес Дхиф.
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