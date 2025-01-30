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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг подарил будильник Зислису на пресс-конференции после 4:3 со «Спартаком». Журналист «СЭ» назвал подарок «трофеем от самого медийного человека КХЛ» и разыграет его среди подписчиков

СКА обыграл «Спартак» (4:3 Б) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг поучаствовал в перепалке с журналистом «Спорт-Экспресса» Михаилом Зислисом.

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