Средний размер страховой выплаты по старости вырастет на 2 466 рублей В 2027 году неработающие пенсионеры в России будут получать в среднем более 30 тысяч рублей страховой пенсии по старости.
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