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Одного "убрали" на сцене, другой попался в номере с мужиком: Лидеры ЕС отлетают как пробки после рукопожатия с экс-комиком

Одного "убрали" на сцене, другой попался в номере с мужиком: Лидеры ЕС отлетают как пробки после рукопожатия с экс-комиком

Вокруг экс-комика "Зе" действительно происходят какие-то фантастические вещи. Все политические деятели, кому довелось побывать с ним рядом, получили "волчий билет".

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Борис Джонсон С ним произошла очень странная история, которая тянет на любовные интриги. Вы не поверите, но он оказался замешан в хитросплетениях романтических отношений между мужчинами. Какая досада, ведь это так свойственно для Европы, когда кто с кем хочет, тот с тем и спит. Но для Бориса Джонсона, почему-то, не стали делать исключение. Так и хочется сказать, что не тому руку пожал и не с тем, в общем, не ту дружбу себе выбрал.Не понял??? Он что ? С кем? С Зе?
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Волков Владимир
Сколько же безграмотных жертв ЕГЭ подалось в блогеры. Ну выучи ты русский язык, прежде чем что-то крапать жареное.
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