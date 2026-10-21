Правительство Казахстана утвердило новый порядок назначения адресной социальной помощи на 2027 год, разделив выплаты на безусловные и обусловленные: первые предназначены для малообеспеченных, людей с инвалидностью I или II группы и семей без трудоспособных членов, а вторые потребуют заключения социального контракта.