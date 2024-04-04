Министры обороны России и Франции поговорили каждый о своем. Комментарий Георгия Бовта

Себастьян Лекорню и Сергей Шойгу 3 апреля провели телефонный разговор. Однако сообщения, выпущенные обеими странами по итогам переговоров, отличались содержательно и даже вызвали болезненную реакцию, отмечает политологФранция не выражала готовности к переговорам о конфликте на Украине, о чем сообщалось в заявлении Минобороны России по итогам телефонной беседы французского министра обороны Себастьяна Лекорню с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Франции.