Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 803 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    И кстати НАТО на наше мнение тоже наплевать!La Repubblica: пр...
  • Eduard
    НАТО не имеет отношения к Украине,азначит свое мнение пусть в свою задницу засунут!La Repubblica: пр...
  • Иван Иванов
    туда идиотам и дорога....В Италии разбился...

Министры обороны России и Франции поговорили каждый о своем. Комментарий Георгия Бовта

Министры обороны России и Франции поговорили каждый о своем. Комментарий Георгия Бовта

Себастьян Лекорню и Сергей Шойгу 3 апреля провели телефонный разговор. Однако сообщения, выпущенные обеими странами по итогам переговоров, отличались содержательно и даже вызвали болезненную реакцию, отмечает политологФранция не выражала готовности к переговорам о конфликте на Украине, о чем сообщалось в заявлении Минобороны России по итогам телефонной беседы французского министра обороны Себастьяна Лекорню с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Франции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх