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Bloomberg: Байден хочет максимально усилить Украину до президентства Трампа

Bloomberg: Байден хочет максимально усилить Украину до президентства Трампа

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден предпринимает попытки увеличить мощь украинских Вооружённых сил до того, как победитель президентской гонки Дональд Трамп возглавит державу и попытается добиться остановки текущего противостояния.

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