Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские военные сообщили о продолжающихся боях у Горнальского монастыря

Российские военные сообщили о продолжающихся боях у Горнальского монастыря

Бои в районе Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря продолжаются. Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносит неизбирательные удары с территории Сумской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

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