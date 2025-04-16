Российские военные сообщили о продолжающихся боях у Горнальского монастыря

Бои в районе Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря продолжаются. Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносит неизбирательные удары с территории Сумской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
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