«Всю эту шоблу прогоним через сито закона»: в Госдуме предложили ответить Азербайджану на закрытие «Русского дома» в Баку

А почему в России есть шайки иноземцев, ой, диаспоры? Пусть свои аулы, ой, диаспоры в своих кишлаках организовывают! Нет у нас ни друзей там, ни братьев! А али.ва предупредить, дёрнетесь - "Орешник" вам в руки и всех, всех до последнего иноземных "специалистов" на хрен, ой, на родину в пески!

Сергей Иванов

Хам Алиев уже не знает какое место Эрдогану вылизать! Чмошник!! А так называемые диаспоры, на самом деле, ОПГ, вышвырнуть вон из России! Прав Н.Валуев, только это все говорильня, "наши" опять утрутся, ну может красными карандашиками что-то порисуют, больше ни на что не способны! Поэтому всякая шваль и вытирает о нас ноги, и плюет в лицо! А Затулин пусть заткнется (из-за маст-ур-беков)!