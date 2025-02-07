«Всю эту шоблу прогоним через сито закона»: в Госдуме предложили ответить Азербайджану на закрытие «Русского дома» в Баку

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Николай Анахов
А почему в России есть шайки иноземцев, ой, диаспоры? Пусть свои аулы, ой, диаспоры в своих кишлаках организовывают! Нет у нас ни друзей там, ни братьев! А али.ва предупредить, дёрнетесь - &quot;Орешник&quot; вам в руки и всех, всех до последнего иноземных &quot;специалистов&quot; на хрен, ой, на родину в пески!
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6 час.
Сергей Иванов
Хам Алиев уже не знает какое место Эрдогану вылизать! Чмошник!! А так называемые диаспоры, на самом деле, ОПГ, вышвырнуть вон из России! Прав Н.Валуев, только это все говорильня, &quot;наши&quot; опять утрутся, ну может красными карандашиками что-то порисуют, больше ни на что не способны! Поэтому всякая шваль и вытирает о нас ноги, и плюет в лицо! А Затулин пусть заткнется (из-за маст-ур-беков)!
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2 час.
Сергей Иванов
В Питере особенно!
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2 час.
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