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Daily Storm

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Трамп хочет получить доступ к украинским редкоземельным металлам в обмен на помощь Киеву

Трамп хочет получить доступ к украинским редкоземельным металлам в обмен на помощь Киеву

Американский лидер допустил, что Украина может однажды «стать Россией»Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна возместить Соединенным Штатам потраченные на помощь Киеву деньги, предоставив для этого доступ к редкоземельным металлам.

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