Турецкий политолог Гюлер: у России хватит ракет, чтобы нанести любой урон Украине

Он также отметил, что РФ может столкнуться с НАТО Турецкий политический аналитик Мехмет Чагатай Гюлер во время беседы с РИА Новости выразил мнение, что Россия может нанести Украине высокий урон и создать любые издержки при ракетном ударе по объектам в любом ее регионе.
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