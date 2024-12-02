Турецкий политолог Гюлер: у России хватит ракет, чтобы нанести любой урон Украине

Он также отметил, что РФ может столкнуться с НАТО Турецкий политический аналитик Мехмет Чагатай Гюлер во время беседы с РИА Новости выразил мнение, что Россия может нанести Украине высокий урон и создать любые издержки при ракетном ударе по объектам в любом ее регионе.