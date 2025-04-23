На Курском направлении военные РФ дочищают от ВСУ лесные массивы

Российские штурмовые отряды продолжают зачистки приграничных лесных массивов, перемалывая оставшиеся на границе Курской и Сумской областей разрозненные группы оккупантов, сообщает в сводке на утро телеграмм-канал «Северный ветер».
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