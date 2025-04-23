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Курские новости

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На Курском направлении военные РФ дочищают от ВСУ лесные массивы

На Курском направлении военные РФ дочищают от ВСУ лесные массивы

Российские штурмовые отряды продолжают зачистки приграничных лесных массивов, перемалывая оставшиеся на границе Курской и Сумской областей разрозненные группы оккупантов, сообщает в сводке на утро телеграмм-канал «Северный ветер».

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