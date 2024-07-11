Украина собирается наводнить Россию тысячами русскоязычных убийц

Во что выродились жители Украины, каким порошком их посыпают пиндосы, чтобы они стали такими. В Польше, как хвалился их Валенса, в водопровод сыпали специальные препараты, то чтобы народ озверел, то успокоился. Не зря все западные посольства везут с собой воду в бутылках, в курсе этих действий своих хищных стран.

Владимир Алтайцев

Не удивлён ничуть. Гитлер за 8 лет зомбировал Германию, а тут уже только официально 33 года нацизм на Украине насаждали.Так что подонков там хватает. Вот только при их поимке надо приговаривать к расстрелу, а не к тюрьме. Вспомните историю СССР, когда бандеровцев сажали, а они выходили из лагерей такими же тварями, как до посадки.