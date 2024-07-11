Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украина собирается наводнить Россию тысячами русскоязычных убийц

Украина собирается наводнить Россию тысячами русскоязычных убийц

На Украине находится огромное количество подготовленных людей, готовых убивать русских. Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил бежавший из Донецка заукраинец Кирилл Сазонов, вступивший в ВСУ Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Лидия
Во что выродились жители Украины, каким порошком их посыпают пиндосы, чтобы они стали такими. В Польше, как хвалился их Валенса, в водопровод сыпали специальные препараты, то чтобы народ озверел, то успокоился. Не зря все западные посольства везут с собой воду в бутылках, в курсе этих действий своих хищных стран.
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14 час.
Владимир Алтайцев
Не  удивлён ничуть. Гитлер  за  8  лет  зомбировал Германию, а  тут  уже  только официально  33  года  нацизм на Украине насаждали.Так что  подонков там хватает. Вот только  при их поимке  надо приговаривать к расстрелу, а не к тюрьме. Вспомните  историю СССР, когда  бандеровцев сажали, а  они выходили  из  лагерей  такими же  тварями, как до  посадки.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Автор лишь  озвучил слова нациста, как предупреждение  всей  России. А  долбоёб это ты, не  желающий  видеть очевидное
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1 час.

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