Прогноз погоды в Крыму на 25 сентября

Прогноз погоды в Крыму на 25 сентябряВ Симферополе +24 и небольшой дождьВ Севастополе +23 и небольшой дождьВ Евпатории +24 и небольшой дождьВ Черноморском +25 и малооблачноВ Джанкое +24 и малооблачноВ Ялте +23 и малооблачноВ Алуште +24 и небольшой дождьВ Керчи +22 и малооблачноВ Армя.
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