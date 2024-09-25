Прогноз погоды в Крыму на 25 сентября

Прогноз погоды в Крыму на 25 сентябряВ Симферополе +24 и небольшой дождьВ Севастополе +23 и небольшой дождьВ Евпатории +24 и небольшой дождьВ Черноморском +25 и малооблачноВ Джанкое +24 и малооблачноВ Ялте +23 и малооблачноВ Алуште +24 и небольшой дождьВ Керчи +22 и малооблачноВ Армя.