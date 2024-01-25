В Оренбурге появился мемориал в честь лётчиков, погибших при крушении Ил-76 под Белгородом (ФОТО)

В Оренбурге появился стихийный мемориал в честь погибшего экипажа Ил-76. Возложить цветы в память о лётчиках-героях пришли руководители и курсанты Оренбургской школы юных космонавтов имени Гагарина и замглавы города Алексей Кудинов.