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В Оренбурге появился мемориал в честь лётчиков, погибших при крушении Ил-76 под Белгородом (ФОТО)

В Оренбурге появился мемориал в честь лётчиков, погибших при крушении Ил-76 под Белгородом (ФОТО)

В Оренбурге появился стихийный мемориал в честь погибшего экипажа Ил-76. Возложить цветы в память о лётчиках-героях пришли руководители и курсанты Оренбургской школы юных космонавтов имени Гагарина и замглавы города Алексей Кудинов.

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