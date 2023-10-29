Даниэль Риккардо – о седьмом месте на Гран При Мексики: И радостно, и грустно

Даниэль Риккардо – о седьмом месте на Гран При Мексики: И радостно, и грустноGetty Images / Red Bull Content PoolАвстралийский гонщик Даниэль Риккардо набрал на Гран При Мексики свои первые очки в сезоне-2023.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии