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Аргументы недели

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Число жертв атаки БПЛА на автобус в Севастополе возросло до четырех человек

Число жертв атаки БПЛА на автобус в Севастополе возросло до четырех человек

В реанимации скончались две жительницы Севастополя, получившие тяжелые травмы 22 августа при падении обломков сбитого беспилотника на рейсовый автобус.

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