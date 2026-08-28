Число жертв атаки БПЛА на автобус в Севастополе возросло до четырех человек

В реанимации скончались две жительницы Севастополя, получившие тяжелые травмы 22 августа при падении обломков сбитого беспилотника на рейсовый автобус.
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