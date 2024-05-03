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Даниэль Риккардо: «Принял бы извинения Стролла, я не такой уж мудак. Но не было даже этого»

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо сообщил, что соперник из «Астон Мартин» Ланс Стролл не извинился перед ним за инцидент в Шанхае, несмотря на готовность австралийца к диалогу.

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