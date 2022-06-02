Царьград

4 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Расстрелять - образцово показательно, чтобы другие козлы даже не дёргались, и не думали даже туда ехать...“Солдаты удачи” п...
  • КИРИЛЛ Трифонов
    Кто бы мог подумать вот это поворот.Певица Вера Брежн...
  • Astra
    Кругом во всех статьях намеки, домыслы и догадки, а здесь четко и ясно сказано, где будут границы России, и почему. �...Шойгу поставил Ка...

К "Карте жителя Нижегородской области" подключат 155 школ региона

К "Карте жителя Нижегородской области" подключат 155 школ региона

К "Карте жителя Нижегородской области" подключат 155 школ региона, сообщает областное правительство. Это даст 130 тысячам школьников возможность оплачивать питание и проезд такой картой, а также проходить через турникеты в учебном заведении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх