К "Карте жителя Нижегородской области" подключат 155 школ региона, сообщает областное правительство. Это даст 130 тысячам школьников возможность оплачивать питание и проезд такой картой, а также проходить через турникеты в учебном заведении.
К "Карте жителя Нижегородской области" подключат 155 школ региона, сообщает областное правительство. Это даст 130 тысячам школьников возможность оплачивать питание и проезд такой картой, а также проходить через турникеты в учебном заведении.
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