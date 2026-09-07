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Уровень одобрения работы правительства ФРГ достиг нового минимума

Уровень одобрения работы правительства ФРГ достиг нового минимума

Уровень одобрения работы правительства Федеративной Республики Германия снизился до нового минимума, что свидетельствует о растущем недовольстве среди населения.

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