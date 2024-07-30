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РЖАКА

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Работа, работа - перейди на идиота, а ты, зарплаточка, - каждый день на карточку...

Работа, работа - перейди на идиота, а ты, зарплаточка, - каждый день на карточку...

Едут как-то вместе Василий Иванович (В.И.) и Чингачгук (Ч) по прерии. Чнгачгук как всегда невозмутимый, степенный, а Василий Иванович не может сидеть на одном месте и в седле все ерзает и смотрит по сторонам.

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