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Пятый канал

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Побили рекорд: в Биробиджане испекли халу длиной 12 метров

Побили рекорд: в Биробиджане испекли халу длиной 12 метров

На XIV Международном фестивале еврейской культуры и искусства в Биробиджане испекли халу длиной 12 метров, установив новый мировой рекорд.

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