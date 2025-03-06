В Тульской области инспекторы ПДН провели профилактические беседы с учащимися средних школ

В средних школах №№ 17 и 19 поселка Товарковский Богородицкого района инспекторы по делам несовершеннолетних ОДН межмуниципального отдела МВД России «Богородицкий» Валерия Татаринова и Ксения Козлова провели профилактические беседы с учащимися образовательных организаций.
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