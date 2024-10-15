Интересные факты о карате

Агата поделится любопытной информацией об этом боевом искусстве. 123RF/legion-media.ruКарате – это один из популярных видов боевых искусств в Японии, основанный на ударах по самым уязвимым точкам тела человека.
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