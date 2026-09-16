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Фисенко о корпоративе «Авангарда» в 2018-м: «Жену Кугрышева начали оскорблять другие жены. В меня плеснули вином. Говорю: «#####, зови мужа». Подлетает Стась, шлепнул ему – он упал»

Бывший нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко поделился историей о драке на корпоративе команды в 2018 году.

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