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Ивановские новости

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В Пучежском районе погиб провалившийся под лёд рыбак

В Пучежском районе погиб провалившийся под лёд рыбак

Инцидент произошел между деревнями Юшково и ГариноВ Пучежском районе под лед провалилось три рыбака. Инцидент произошел между деревнями Юшково и Гарино, сообщили в Управлении по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области.

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