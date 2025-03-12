В Пучежском районе погиб провалившийся под лёд рыбак

Инцидент произошел между деревнями Юшково и ГариноВ Пучежском районе под лед провалилось три рыбака. Инцидент произошел между деревнями Юшково и Гарино, сообщили в Управлении по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области.
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