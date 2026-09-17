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Регион 29

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В Вельском округе пьяный мужчина разбил машины кувалдой и напал на полицейского

В Вельском округе пьяный мужчина разбил машины кувалдой и напал на полицейского

49-летний житель поселка Солгинский получил 11 месяцев принудительных работ.В Вельском муниципальном округе 49-летний мужчина получил 11 месяцев принудительных работ за серию преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

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