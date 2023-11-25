Президент Латвии провёл ночь в бомбоубежище Киева

Этой ночью Киев подвергся одной из самых масштабных атак с момента начала СВО. В Киеве прогремело несколько десятков взрывов, зафиксировано множество прилётов и повреждений, повреждены системы электроснабжения, сбой в работе киевского метро.
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