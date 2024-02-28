Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ультиматумы В.В.Путина продолжаются. Не хотят уважать и договариваться, пусть боятся

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Вы даун или прикидываетесь? Если кто стал пугалом, то только вы...
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1 д.
Анатолий Кузнецов
укроп, что ли?
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1 д.
Людмила Фирстова
Скорее всего да... Они неизлечимы и тупыееее
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1 д.

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