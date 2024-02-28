Ультиматумы В.В.Путина продолжаются. Не хотят уважать и договариваться, пусть боятся

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Помните, как Владимир Владимирович негромко предложил нато во главе с США убраться подобру-поздорову от наших границ и привести существующий порядок не к “правилам” Пентагона, а к договорённостям, которые существуют на бумаге.
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