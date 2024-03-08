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Yle: машины с номерами РФ должны покинуть Финляндию до 16 марта

Yle: машины с номерами РФ должны покинуть Финляндию до 16 марта

РИА Новости/Алексей Мальгавко Автомобили с российскими номерами должны покинуть территорию Финляндии до 16 марта, так как в стране действует запрет на въезд машин, зарегистрированных в РФ, сообщило местное телевидение Yle.

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