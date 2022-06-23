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Британский Spectator: Германия и Франция решили бросить Украину наедине с Россией

Британский Spectator: Германия и Франция решили бросить Украину наедине с Россией

Теттенборн уверен, что Евросоюз уже раскололся в позиции по Украине. Обозреватель приводит данные исследования Европейского совета по международным отношениям: большинство французов и немцев выступают за скорейшее урегулирование отношений с Россией.

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