С нами не соскучишься!

7 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Женщины-воины: ярость персидских амазонок

Женщины-воины: ярость персидских амазонок

В древности власть Персидской империи охватывала почти всю Азию. Соседним государствам было просто нечего противопоставить агрессивной политике Ахменидов, каждое свое слово подкреплявших огромной армией под командованием сильнейших военачальников.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Wlad Wlad
То что "самый страшный ЗВЕРЬ на планете Земля человеческая самка" известно. Как известно и то, что НИ ОДНО матриархальное сообщество не смогло СОЗДАТЬ НИЧЕГО.

Картина дня

наверх