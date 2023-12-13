Все цыгане пойдут служить: накрыли целый табор и отправили их по назначению

Татьяна Леухина

В Верхних Осельках их всегда было много. Терроризировали местное население. И в Новгородской области их полно в Окуловском районе, а во Владимирской области есть город цыган Усад. Где их только нет и везде воровство и наркотики. Встречалась и с работающими цыганами , но таких единицы.