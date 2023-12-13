Avia.pro - Новости В одном из апарт-отелей Петербурга развернулась драматичная сцена, достойная сценария фильма.
Все цыгане пойдут служить: накрыли целый табор и отправили их по назначению
Комментарии
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ВБ
Виталий Бакунович
Служил 75-77 в Монголии(под Чойбалсаном)Был у нас -цыган(сибирский) - Салисов - хороший цыган !
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3 час.
МА
Мишка Анисимов
Подотрутся этими повестками и дальше будут своей жизнью жить.
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2 час.
Татьяна Леухина
В Верхних Осельках их всегда было много. Терроризировали местное население. И в Новгородской области их полно в Окуловском районе, а во Владимирской области есть город цыган Усад. Где их только нет и везде воровство и наркотики. Встречалась и с работающими цыганами , но таких единицы.
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1 час.
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