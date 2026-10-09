События, разворачивающиеся на улицах французских городов, — горящие школы, столкновения с правоохранителями, вспышки этнического насилия — невозможно понять, если рассматривать их изолированно от глобальных геополитических процессов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Это Россия, детка...
- Это Россия, детка...
- Это Россия, детка...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым