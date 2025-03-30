Теплая зима и весна могут привести к обмелению Волги и Казанки в Татарстане. Эксперты предупреждают, что ключевым фактором в этом процессе станет уровень воды в Куйбышевском водохранилище, который на данный момент оставляет желать лучшего, передает kazanfirst.