Замужем за секс-символом, Как выглядят жены самых горячих мужчин Голливуда

Как влюбить в себя признанного красавца, которого хотят тысячи сексуальных женщин по всему свету? Нет, вовсе необязательно быть горячей соблазнительницей, ведь для любви — настоящей любви — важны совсем другие качества.
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