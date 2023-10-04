Новые подробности о жене комика Комиссаренко: «Слава был у нее 15-м за неделю, когда предлагал кольцо»

Я так понимаю, мужику не дают вот от зависти и боызгает дерьмом.

ВН

Владимир Никитееко

У Комисаренко иногда смешные шутки бывали. До его личной жизни мне дела нет. У публичных людей такие акции редко бывают случайно. Видимо решил о себе напомнить и поднять просмотры себе и ей.