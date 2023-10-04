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Новые подробности о жене комика Комиссаренко: «Слава был у нее 15-м за неделю, когда предлагал кольцо»

Новые подробности о жене комика Комиссаренко: «Слава был у нее 15-м за неделю, когда предлагал кольцо»

Общественность до сих пор обсуждает скандальный брак комика Славы Комиссаренко. Через неделю после свадьбы выяснилось, что его жена предоставляла секс-услуги.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Два  САПОГА ПАРА , оба  ИЗМЕННИКИ ,  она  ЛОХА  а  ЛОХ, РОДИНЫ ....!!!
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16 час.
нихних нахнах
Я так понимаю, мужику не дают вот от зависти и боызгает дерьмом.
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16 час.
ВН
Владимир Никитееко
У Комисаренко иногда смешные шутки бывали. До его личной жизни мне дела нет. У публичных людей такие акции редко бывают случайно. Видимо решил о себе напомнить и поднять просмотры себе и ей.
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11 час.

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