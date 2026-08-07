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Джейлен Браун: «Когда узнал, что меня обменяли, я просто швырнул телефон через всю комнату»

Звездный форвард Джейлен Браун между делом рассказал, какая у него была реакция на новость обмене из « Бостона » в «Филадельфию».

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