Русалку подняли со дна Японского моря во Владивостоке! Ее удалось обнаружить водолазам.Скульптуру русалки, которая украшала Спортивную набережную Владивостока в начале 2000-х, удалось поднять со дна Японского моря.
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