Три человека погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном доме в Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности регионального правительства Юрий Юрин.
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