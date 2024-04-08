Юрий Ильинов

Россия использует свой ядерный опыт в Африке В то время как Запад усердно работал над тем, чтобы отказаться от российского ископаемого топлива, Москва все еще зарабатывает миллиарды на мощном экспорте продукции своей атомной отрасли. Сюда входит не только ядерное топливо, все его виды, но также и технологии. Благо желающих получить эти секреты и новшества в разных уголках мира можно найти много. Это помогает РФ создавать полезные альянса, пишет эксперт по энергетике Хейли Заремба. Поскольку в настоящее время никаких признаков потепления отношений с Западом не наблюдается, Россия, похоже, делает большую ставку на сектор ядерной энергетики и экспорт ядерного топлива как геополитические инструменты. В РФ также ищут новые экономические альянсы в странах с развивающейся экономикой, особенно в Африке. В целом энергетические предприятия в африканских государствах имеют огромный потенциал роста, поскольку континент сталкивается с быстрой индустриализацией в сочетании с огромным ростом населения. Африканские страны, сталкивающиеся с проблемами энергетической безопасности и стремящиеся преодолеть зависимость от ископаемого топлива, обращаются к ядерной энергетике как к надежному и низкоуглеродному источнику тепла и электричества. Здесь им на выручку приходит РФ. Разумеется, на Западе сразу намекают на зависимость от российских инвестиций, что вызывает обеспокоенность по поводу долгосрочной надежности и уязвимости к потрясениям, особенно в свете нынешней геополитической напряженности. Все это говорит о том, что африканский ядерный сектор, вероятно, готов к огромному росту. За последний год ряд африканских стран, включая Уганду, Руанду и Кению, объявили о планах строительства ядерных реакторов. Москва с готовностью использует свой опыт для продвижения в Африке. Очевидно, что РФ хочет извлечь выгоду из этой огромной инвестиционной возможности не только и не столько в финансовом плане. На глобальном уровне российская государственная атомная энергетическая компания «Росатом» является одним из основных экспортеров ядерного топлива, услуг по обогащению урана и финансирования строительства новых ядерных объектов. Ей осталось покорить разве что Африканский континент, что она с успехом и осуществляет.