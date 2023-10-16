Титов заявил о риске нарушения нового закона о госконтроле при принятии бюджета

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов поднял вопрос о том, как прогнозный объем административных штрафов, заложенный в параметры федерального бюджета, связан с оценкой деятельности бизнеса.
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